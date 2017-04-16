نيابة العمرانية: عرض قانوني لفتيات «الاغتصاب» للتعرف على المتهمينالأحد، 16 ابريل 2017 05:28 م
أجرت نيابة العمرانية، برئاسة محمد أبو زينة رئيس نيابة العمرانية، عرضا قانونيا على 3 فتيات قاصرات تعرضن للاغتصاب على يد 30 سائقا، أمام 5 متهمين للتعرف عليهم بعد الإدلاء بأسماء شهرة للمتهمين.
وكانت قوة أمنية من مباحث رعاية الأحداث بالجيزة، برئاسة العميد عصام رمزي، مفتش مباحث بالإدارة العامة لرعاية الأحداث، تمكنت من ضبط 5 متهمين في قضية اغتصاب 3 فتيات بالجيزة.
وتكثف قوات الأمن، بمديرية أمن الجيزة، جهودها للبحث عن 24 آخرين، والمتهم الرئيسي والذي يدعى حسام . م .أ .ع وشهرته “خرابة” بتهمة اصطحاب الفتيات داخل “عشة” لمواقعتهن تحت تهديد السلاح أو إجبارهن على ممارسة الرذيلة مع آخرين.
كانت تحقيقات نيابة الطفل بالجيزة، كشفت عن جريمة مؤسفة تعرضت لها 3 فتيات قاصرات من أطفال الشوارع واللاتي تعرضن لهتك العرض والاغتصاب علي يد قرابة 30 سائق توك توك وبلطجيًا بشارع العريش بالطالبية.
وأسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد أشرف مدير نيابة الطفل بالجيزة أن مباحث رعاية الأحداث ألقت القبض علي 3 فتيات بتهمة التسول، وبعرضهن علي النيابة قام المُحقق بمناقشتهن حول ظروف وملابسات تواجدهن بالشارع قالت الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عامًا إن كلًا منهن تركت منزلها عقب انفصال والديها وتفكك الأسرة وأنهن تعرفن علي بعضهن بالشارع، وتبين من التحقيقات أن الفتيات كانت تنام في قطعة أرض فارغة بجوار سنتر شهير بشارع العريش وذلك منذ قرابة عامين منذ هروب كل منهن من منزلها.
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