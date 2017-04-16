فاز فريق فيردر بريمن على نظيره هامبورج بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم “بوندسليجا”.

سجل الأهداف ماكس كروز في الدقيقة 41 وفلوريان كاينز في الدقيقة 75 لفيردر بريمن وأحرز ميكائيل جريجوريتش في الدقيقة 6 من الشوط الأول لهامبورج.

رفع بريمن رصيده للنقطة 39 في المركز الثامن وتوقف رصيد هامبورج عند النقطة 33 في المركز الرابع عشر.