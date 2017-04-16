خسر فريق سيدات النادى الاهلى للكرة الطائرة من فريق السجون الكينى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة إفريقيا للأندية البطلة للكرة الطائرة والتى تقام حاليا بمدينة المنستير التونسية.

فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تقدم الأهلى بالشوط الأول 25-13 ليعود السجون الكينى ويفوز بالشوط الثانى 25-10 قبل أن يتقدم الأهلى بنتيجة 2-1 بعد فوزه بالشوط الثالث 25-20 ليعود السجون الكينى ويفوز بالشوط الرابع 25-22 لتصبح النتيجة التعادل 2-2 فى الأشواط ليحتكم الفريقان للشوط الفاصل والذى استطاع الفريق الكينى أن ينهيه لصالحه 15-10 ويفوز بالمركز الثالث بينما تكتفى سيدات الأهلى بالمركز الرابع فى البطولة الحالية بعد أن توج الأهلى بالبطولة فى العامين الماضيين.

ويلتقى فريق نادى الشمس مع فريق قرطاج التونسى فى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا والتى يسعى خلالها كلا الفريقان للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى حيث لم يسبق لكلاهما الفوز بلقب البطولة.