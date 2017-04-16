 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 06:09 مساءً
روابط سريعة
سيدات الأهلي للكرة الطائرة يخسرن برونزية أفريقيا أمام السجون الكيني
سيدات الأهلي للكرة الطائرة

سيدات الأهلي للكرة الطائرة يخسرن برونزية أفريقيا أمام السجون الكيني

الأحد، 16 ابريل 2017 05:37 م

خسر فريق سيدات النادى الاهلى للكرة الطائرة من فريق السجون الكينى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة إفريقيا للأندية البطلة للكرة الطائرة والتى تقام حاليا بمدينة المنستير التونسية.

فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تقدم الأهلى بالشوط الأول 25-13 ليعود السجون الكينى ويفوز بالشوط الثانى 25-10 قبل أن يتقدم الأهلى بنتيجة 2-1 بعد فوزه بالشوط الثالث 25-20 ليعود السجون الكينى ويفوز بالشوط الرابع 25-22 لتصبح النتيجة التعادل 2-2 فى الأشواط ليحتكم الفريقان للشوط الفاصل والذى استطاع الفريق الكينى أن ينهيه لصالحه 15-10 ويفوز بالمركز الثالث بينما تكتفى سيدات الأهلى بالمركز الرابع فى البطولة الحالية بعد أن توج الأهلى بالبطولة فى العامين الماضيين.

ويلتقى فريق نادى الشمس مع فريق قرطاج التونسى فى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا والتى يسعى خلالها كلا الفريقان للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى حيث لم يسبق لكلاهما الفوز بلقب البطولة.

سيدات الأهلي للكرة الطائرة

سيدات الأهلي للكرة الطائرة

سيدات الأهلي للكرة الطائرة

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3