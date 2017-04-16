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مصر المقاصة يصل بتروسبورت والزمالك يرفض الحضور
82917-ستاد-بتروسبورت

مصر المقاصة يصل بتروسبورت والزمالك يرفض الحضور

الأحد، 16 ابريل 2017 05:21 م

شهد ستاد بتروسبورت، وصول فريق مصر المقاصة استعدادا لمواجهة نظيره الزمالك في بطولة الدوري المصري في اللقاء الذي عرف بإسم “الأزمة”.

كما تواجدت قوات الأمن بشكل طبيعى، انتظارا للمباراة الأزمة ضمن مؤجلات الأسبوع الـ22 فى الدورى الممتاز.
ويرفض نادي الزمالك خوض اللقاء بعدما أكد مسئولوه أن هناك تواطئ من اتحاد الكرة لإيقاع الزمالك وعرقلة في الدوري، حيث شهد مقر الزمالك تواجد اللاعبين وخوض المران بالرغم من وجود مباراة لهم بعد قليل.

وكان الزمالك قد طلب تأجيل المباراة وهو ما قوبل بالرفض من الاتحاد المصري لكرة القدم.

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