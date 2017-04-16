قال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور أيمن خضاري إنه تم دعم مستشفى نقادة المركزي بجهاز أشعة عادية وجهاز أشعة تلفزيونية ومكافأة عدد من الأطباء بالمستشفى تكريما ماديا ومعنويا نظرا لمجهودهم في خدمة المرضي بمستشفى نقادة المركزي.

جاء ذلك خلال ترؤس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لجنة لزيارة مستشفى نقادة المركزي حيث تفقد أقسام المستشفى المختلفة والاطمئنان على سير العمل.

واستعرض خضاري احتياجات المستشفى من الأطباء كما ناقش الاستعدادات الخاصة بنقل المستشفى بالمقر المؤقت بمستشفى طوخ التكاملي تمهيدا لدخول المستشفى عملية التطوير الكلية.