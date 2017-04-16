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عامر حسين يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة بسبب مرتضى منصور
عامر حسين

عامر حسين يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة بسبب مرتضى منصور

الأحد، 16 ابريل 2017 05:22 م

هدد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بمجلس إدارة اتحاد الكرة، بتقديم استقالته من رئاسة اللجنة حال استمرار رئيس الزمالك في الهجوم عليه بسبب رغبة الأخير في تاجيل لقاء الزمالك والمقاصة، المقرر الليلة ضمن مواجهات الاسبوع ال 22 من الدوري الممتاز .
وأكد رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة للهلال اليوم أن تأجيل المباراة سيزيد الأمور صعوبة على اللجنة بسبب ضغط مباريات الدوري.
وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، طالب بتأجيل مباراة اليوم أمام المقاصة، وعند رفض مجلس اتحاد الكرة، هدد بالانسحاب من المباراة وعدم الذهاب إلى ملعب بتروسبورت.

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