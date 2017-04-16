تلقت إدارة نادي سموحة عرضًا من إحدى الشركات السعودية للحصول على حق رعاية الفريق الكروي الأول بالنادي لمدة ثلاث سنوات.

وقال رئيس النادي المهندس محمد فرج عامر إن العرض يصل إلى 125 مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنه طالب بفسخ التعاقد مع الشركة الراعية للفريق حاليًا.

وأضاف أن نادي سموحة سيحصل على 270 ألف دولار (أي ما يوازي قيمته خمسة ملايين جنيه) من الاتحاد الإفريقي؛ دعمًا لفريق الكرة بمناسبة صعوده إلى دوري المجموعات في الكونفدرالية للمرة الثانية، في ثاني مشاركة للفريق في البطولات الإفريقية، حيث كانت المرة الأولى في دوري الأبطال عام 2015.

وتابع عامر أن نادي سموحة حصل على دعم مادي من وزارة الشباب والرياضة يقدر بـ200 ألف جنيه في كل مباراة خلال البطولة الكونفدرالية، متوجهًا بالشكر لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز على دعمه وتهنئته بالصعود لدوري المجموعات.