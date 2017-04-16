قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل بزيارة الكاتدرائية المرقسية، بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية والتي كانت شهدت حادث تفجير إرهابي يوم الأحد الماضي.

وكان في استقبال البابا في الكاتدرائية الأنبا رويس مرقس وعدد من قيادات الكنيسة ومسئولي البطريركية من الآباء الكهنة.

وتأتي زيارة البابا للكاتدرائية عقب زيارة سريعة قام بها صباح اليوم مديرية أمن الإسكندرية حيث كان في استقباله اللواء مصطفى النمر مدير الأمن، وقيادات المديرية، وذلك لتقديم واجب العزاء في شهداء الشرطة جراء تفجير الإرهابي الذي استهدف الكاتدرائية.

كما قام البابا فور الانتهاء من زيارة البطريركية ومديرية الأمن بزيارة مصابي الحادث الذين يخضعون للعلاج في مستشفى الشرطة للاطمئنان عليهم.