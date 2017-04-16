ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو وهو يتنزه مع زوجته في الجليل بلون شعره الجديد ليرد على منتقديه.

وذكر موقع “واللا” الإخباري العبري أن نتنياهو سخر من لون شعره الجديد خلال الفيديو: “ما أجمل الجليل كل شيء هنا مزدهر.. كل شيء أخضر، بني قليلا، وأنا لا أقصد شعري”.

وأضاف: “بالمناسبة، يقولون إن اللون البني هو اللون الرمادي الجديد، ولكن أعدكم، انتظروا بعد أسابيع سيظهر اللون الرمادي القديم مجددا”.

يذكر أن الوثائق التي تحدثت عن فساد نتنياهو مؤخرًا أظهرت أنه ينفق على شعره نحو 1600 دولار شهريا، وعند سؤال مصفف الشعر عن هذه التكلفة الباهظة أكد أن شعر نتنياهو مجعد ويحتاج لعناية فائقة.