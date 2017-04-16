تغلب فريق ليفربول على مضيفه وست بروميتش ألبيون اليوم الأحد بهدف نظيف ليصعد للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في إطار الجولة الـ33 من البطولة.

سجل البرازيلي فيرمينو هدف المباراة الوحيد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول (45+1) برأسية بعدما تابع رأسية أخرى لمواطنه لوكاس لييفا الذي تلقى الكرة من ضربة ثابتة.

وبفوزه يرفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة وصعد للمركز الثالث متقدما بنقطتين على مانشستر سيتي الذي تراجع للمرتبة الرابعة، بينما تجمد رصيد وست بروميتش ألبيون، الذي تكبد الخسارة الثالثة على التوايل بالبطولة، عند 44 نقطة في المرتبة الثامنة.

ويتصدر تشيلسي البرميير ليج بـ75 نقطة متقدما بأربع نقاط على توتنهام الوصيف، علما بان تشيلسي يحل اليوم ضيفا على مانشستر يونايتد.