"الصحة" تحذر المواطنين من تناول الفسيخ فى شم النسيم إلا في هذه الحالة..!!

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من تناول الفسيخ ، وأنه عند الرغبة في تناوله يتم الشراء من مصدر معلوم والتأكد من مصدر الفسيخ ، وعدم شرائه من الباعة الجائلين ، وعدم تصنيعه بالمنزل .

ويأتى ذلك فى إطار إستعدادات وزارة الصحة للاحتفال بعيد شم النسيم وإنطلاقا من دور الوزارة فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنيين وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن تناول الأغذية المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الأدمى.

وأشارت الوزارة إلى أن طريقة تحضير الفسيخ غالباً ما تكون غير آمنة من الناحية الصحية ، وذلك قد يساعد على وجود بكتيريا سامة قد تسبب أضراراً شديدة للمتناولين وقد تؤدي إلى الوفاة ، علماً بأن السموم الموجودة في الفسيخ لا يبطل مفعولها وتأثيرها على الإنسان إلا إذا تعرض الفسيخ لدرجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة عشر دقائق مثل القلي في الزيت.

وأوضحت أن الأعراض الأولى للتسمم تظهر بعد 12-36 ساعة بعد التعرض للعدوى من تناول الفسيخ الملوث وهى عبارة عن زغللة فى العين وأزدواجية فى الرؤية، جفاف بالحلق صعوبة فى البلع، ضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقى الجسم ، وضيق فى التنفس ، فشل فى وظائف التنفس التى من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بأن من يظهر عليه أى أعرض مرضية خلال 24 ساعة من تناول الفسيخ التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز علاج سموم فوراً لإنقاذ حياته.

من جانبه ، قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة إن الوزارة إتخذت كافة الاجراءات الوقائية للوقاية من التسمم الناتج عن تناول الفسيخ ، حيث يتم توفير المصل المضاد للتسمم بكميات كافية وتوزيعها على المحافظات ويتم إعطاء المصاب المصل المضاد للسم وتصل تكلفة العلاج للمريض الواحد إلى 210 ألاف جنيه تقريباً.

وأشار إلى تكثيف الرقابة على مصانع الاسماك المملحة من حيث الاشتراطات الصحية، الشهادات الصحية ، أخذ عينات وفحصها معملياً ، وإتخاذ الاجراءات القانونية فى ضوء المخالفات .

كما يتم تكثيف الرقابة على محلات بيع الاغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة ويقوم القطاع الوقائى برفع درجة الاستعداد بغرفة الطوارىء الوقائية بديوان عام الوزارة وبمديريات الشئون الصحية بكافة المديريات ، وذلك على مدار 24 ساعة خلال موسم شم النسيم .

وأكد رفع درجة الاستعداد للمستشفيات العامة والمركزية ومراكز السموم للأكتشاف المبكر عن أى حالات إشتباه بالتسمم الممبارى.