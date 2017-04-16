تابع عبد الحميد الهجان محافظ قنا عملية توريد محصول القمح بصوامع المراشدة بعد انطلاق موسم حصاده والإعلان عن بدء توريده منذ أمس بكافة محافظات الجمهورية.

وقال الهجان إنه تم الاستعداد بشكل كامل ومسبق لاستقبال موسم حصاد هذا العام بتشكيل لجنة فنية للتفتيش والمرور علي كافة الصوامع والشون والهناجر بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها لمحصول القمح للموسم الجديد والتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين موضحا انه يوجد بمحافظة قنا عدد 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و عدد 9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألف و 240 طن بالإضافة إلى عدد 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألف و 63 طن لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألف و 303 طن.

وأوضح أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التسليم ، مشددا على ضرورة تواجد قيادات ومسئولي مديرية الزراعة بالمحافظة داخل حقول المزارعين ومراكز التجميع المؤقتة خلال فترة موسم التوريد وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها مشيرا أن صومعة المراشدة استقبلت منذ أمس حوالي 51 طن قمح.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التوريد تتم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وتستمر لمدة ثلاثة أشهر وبسعر 575 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط ، و565 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراط و 555 جنيها للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط لافتا أن عملية استلام القمح من المزارعين تشرف عليها لجنة ثلاثية تضم مسئولين من مديريتي الزراعة والتموين ومسئولين من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات .