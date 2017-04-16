جمال عيد معلقا على براءة آية حجازي:أن يأتي العدل متأخرا خير من ألا يأتي

علّق المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على براءة آية حجازي وزوجها و6 آخرين من تهمة “الاتجار في البشر”.

وكتب “عيد” في تدوينة علي حسابه بموقع التدوين القصير “تويتر” اليوم الأحد: “ألف مبروك. أن يأتي العدل متأخرًا خير من ألا يأتي.. براءة آية حجازي بعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي- ببراءة آية حجازي و7 آخرين من اتهامهم بالاتجار في البشر.