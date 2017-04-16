خطف فريق اسبانيول فوزا في الوقت القاتل بهدف دون رد من مضيفه ليجانيس اليوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

كادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي إلا أن البرازيلي ليو بابتيستاو تمكن من تسجيل هدف الفوز لاسبانيول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبفوزه رفع اسبانيول رصيده إلى 49 نقطة ويواصل احتلال المركز التاسع مبتعدا بنقطة عن إيبار الثامن.

أما ليجانيس فتكبد هزيمته الثالثة على التوالي في الليجا وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المرتبة الـ17.

ويتصدر ريال مدريد الليجا بـ 75 نقطة متقدما بثلاث نقاط على برشلونة الوصيف، علما بأن الملكي له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.