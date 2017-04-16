أعلن انطونيو كونتي الفني لفريق تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي حتى الآن تشكيلته الرسمية التي ستواجه نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـ 33 من بطولة البريمييرليج في اللقاء الذي سيقام بملعب أولد ترافورد معقل الشياطين.

وجاءت تشكيلة البلوز لتضم: “بيغوفيتش ، ازبلكويتا ، ديفيد لويز ، جاري كاهيل ، فيكتور موسيس ، ماركوس الونسو ، كانتي ، ماتيتيش ، بيدرو ليون، ايدين هازارد ، دييجو كوستا”.

وجاءت تشكيلة الشياطين لتضم:

“دي خيا ، انطونيو فالنسيا، اريك بايي ، ماركوس روخو ، دارميان ، مروان فيلايني ، اندير هيريرا، بول بوجبا، اشلي يونج ، ستيف لينغارد ، ماروكوس راشفورد”.