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الأب «بطرس دانيال» يوجه رسالة للإرهابيين ويستشهد بآية قرآنية
الأب بطرس دانيال

الأب «بطرس دانيال» يوجه رسالة للإرهابيين ويستشهد بآية قرآنية

الأحد، 16 ابريل 2017 04:27 م
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دعا الأب “بطرس دانيال”، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إلى تكاتف جميع المصريين من أجل الحفاظ على مصر، من الأيادي المُخربة، مُعربًا عن تعجبه الشديد من وجود أعداء للبلد من داخلها.

وأوضح “دانيال”، في تصريحات تليفونية، لبرنامج “صباح دريم”، المُذاع علي فضائية “دريم”، اليوم “الأحد”، أن تكاتف المصريين سويًا سيساعد علي تحسين صورة مصر أمام العالم الخارجي.

وأكد مدير المركز الكاثوليكي للسينما علي ضرورة توعية الشباب، موجهًا رسالة للإرهابيين قال فيها: “لو أن تفجير الذات وقتل الأبرياء هو الطريق الأقرب للجنة، ليه زعيم التنظيم الإرهابي مفجرش نفسه”، مستشهدًا بقول الله عز وجل: “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم”.

وأضاف: “ربنا خلقنا مختلفين علشان نتعرف علي بعضنا، ونحب بعضنا أكثر، مؤكدًا أننا جميعًا مصريين ولسنا مسلم ومسيحي”.

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