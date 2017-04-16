 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 04:44 مساءً
روابط سريعة
تسريبات جديدة عن هاتف موتورولا المنتظر
58ef56acc36188a77f8b46ec

تسريبات جديدة عن هاتف موتورولا المنتظر

الأحد، 16 ابريل 2017 04:27 م

سربت عدد من المواقع الإلكترونية المهتمة بمجال الهواتف الذكية معلومات جديدة حول هاتف Moto Z2 Force، الذي سيطرح في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.

ووفقا لموقع Slashleaks “من المتوقع أن يطرح هذا العام عدد من الهواتف الجديدة التي تحمل اسم Moto التجاري، وأهم تلك الهواتف سيكون Moto Z2 Force، الذي سيأتي بمواصفات مميزة وسعر منافس”.

وعن الجهاز الجديد ذكر أحد القائمين على الموقع أن “الشركة المصنعة لم تطرح أي معلومات رسمية عن الهاتف بعد، لكن التسربات الجديدة تشير إلى أن Moto Z2 Forc الجديد سيأتي بتصميم عصري مميز، وسيزود بكاميرا خلفية مزدوجة، قادرة على التقاط صور عالية الدقة، فضلا عن أنظمة ومكبرات الصوت التي ستكون من بين الأفضل لعام 2017.

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف الجديد بماسح لبصمات الأصابع ذو استجابة سريعة، فضلا عن شاشة أموليد عالية الدقة.

58ef55c4c3618896068b469b

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3