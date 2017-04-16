صرح مدير دائرة السياسة والتخطيط الاستراتيجي في وزارة خارجية أفغانستان محمد حيدري اليوم الأحد بأن بلاده طلبت من روسيا تدريب الجيش الأفغاني والقوى الأمنية وخدمات عسكرية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية عن حيدري قوله “لقد ناقشنا هذه المسألة في وزارة الخارجية الروسية، وتقدمنا بطلب للنظر في إمكانية توفير خدمات صيانة في أفغانستان، وكذلك إمدادنا بالمعدات العسكرية وتدريب وتأهيل كوادر الشرطة والجيش الأفغاني، مشيرا

إلى أن بلاده تأمل من موسكو تلبية طلبها في المستقبل القريب”.

وكانت كابول قد وجهت، في مارس الماضي، طلبا لروسيا لمساعدتها في إعادة تأهيل 124 موقعا اقتصاديا، كما دعت أفغانستان رجال الأعمال الروس للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.