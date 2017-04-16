عثر فى المكسيك على 3 جثث فى أماكن متفرقة تم إلقائهم من طائرة كانت تحلق فوق مبان فى سماء ولاية سينالوا.

ووفقا لشهود عيان، فقد سقط أحد الأشخاص الثلاثة الخميس الماضى، على سقف مستشفى فى المدينة “إل دورادو”، فيما ذكرت السلطات المحلية وجود كسور فى العظام دون التأكيد ما إذا كان القتيل حيا لحظة رميه من الطائرة أم لا.

وفى نفس اليوم، عثر على الجثتين الأخريين فى مدينة كولياكان عاصمة ولاية سينالوا، وأكدت الشرطة فيما بعد أن جميعها ألقيت من نفس الطائرة.

وتشير الصحيفة إلى أن تحليق الطائرات على ارتفاع منخفض أمر اعتيادى نظرا لاستخدامها فى تلك المناطق لرش المبيدات فى الحقول.

ولدى ولاية سينالوا سمعة سيئة، إذ توجد إحصائيات تؤكد أنها موطن لأكثر عصابات المخدرات خطورة فى البلاد.