 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 04:36 مساءً
روابط سريعة
المرصد السوري: 68 طفلا بين قتلي تفجير حي الراشدين بحلب
انفجار في سوريا - حلب

المرصد السوري: 68 طفلا بين قتلي تفجير حي الراشدين بحلب

الأحد، 16 ابريل 2017 04:21 م
أ ش أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، ومقره لندن ، بمقتل مالايقل عن 68 طفلا جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت حافلات سكان بلدتي ” كفريا والفوعة ” في حي الراشدين الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة غربي مدينة حلب .

وأكد المرصد ؛ حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منطقة “الراشدين” إلى 126 شخصا بينهم 109 اشخاص من المهجرين من بلدتي “الفوعة وكفريا” ، فيما لا يزال عدد القتلي مرشحا للارتفاع لوجود عشرات الجرحى فى حالة حرجة .

يذكر أن عملية وصول حافلات سكان بلدتي ” الزبداني ومضايا ” لحي الراشدين بحلب قد اكتملت ، وذلك بالتزامن مع وصول حافلات سكان بلدتي ” الفوعة وكفريا ” إلى منطقة كراجات الراموسة شرقي حلب الخاضعة لقوات النظام ضمن تنفيذ اتفاق ما يعرف بالمدن الأربع .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3