أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، ومقره لندن ، بمقتل مالايقل عن 68 طفلا جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت حافلات سكان بلدتي ” كفريا والفوعة ” في حي الراشدين الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة غربي مدينة حلب .

وأكد المرصد ؛ حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منطقة “الراشدين” إلى 126 شخصا بينهم 109 اشخاص من المهجرين من بلدتي “الفوعة وكفريا” ، فيما لا يزال عدد القتلي مرشحا للارتفاع لوجود عشرات الجرحى فى حالة حرجة .

يذكر أن عملية وصول حافلات سكان بلدتي ” الزبداني ومضايا ” لحي الراشدين بحلب قد اكتملت ، وذلك بالتزامن مع وصول حافلات سكان بلدتي ” الفوعة وكفريا ” إلى منطقة كراجات الراموسة شرقي حلب الخاضعة لقوات النظام ضمن تنفيذ اتفاق ما يعرف بالمدن الأربع .