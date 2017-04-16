إنستاجرام يحدّث نظام الرسائل الخاص بهالأحد، 16 ابريل 2017 04:20 م
علن تطبيق إنستاجرام عن إطلاق تحديث جديد يوفر للمستخدم تبادل صور ومقاطع فيديو تختفي مباشرة بعد استلامها.
ويمكن للمستخدم الآن إرسال صور ومقاطع فيديو تختفي تلقائيا، مع إمكانية الكتابة عليها وإضافة إيموجي من خلال النقر على أيقونة الكاميرا أعلى التطبيق، ثم اختيار الأصدقاء اللذين يود إرسال الصور أو الفيديو لهم، ويمكن عرض الرسالة لمرة واحدة فقط بمجرد استلامها، كما يمكن للمستخدم نفسه استعراضها مرة قبل إرسالها.
كما قام إنستاجرام من خلال التحديث الجديد بدمج الرسائل المباشرة بالرسائل المؤقتة في صندوق وارد واحد، بحيث سيتم تمييز الصور المؤقتة المرسلة باللون الأزرق، مقابل اللون الأبيض المميز للرسائل العادية.
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