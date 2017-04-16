التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وأبو السعود محمد، سكرتير عام مساعد النقابة، لبحث مطالب الصحفيين، التى تقدم بها النقيب.

ووافق الوزير خلال الاجتماع على توفير قطعة أرض بمساحة فدانين لإنشاء النقابة مستشفى لعلاج الصحفيين وأسرهم، كما وافق الوزير على بحث تظلمات المرفوضين من الصحفيين الذين تقدموا لمشروع الإسكان الاجتماعى، وعددهم نحو 120 صحفيا، بينما تم قبول طلبات نحو 720 صحفيا.

وأبدى الوزير موافقته على فتح الباب مرة أخرى لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى لأعضاء نقابة الصحفيين، وغيرها من النقابات المهنية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الوزارة ستوفر نسبة من وحدات مشروع الإسكان المتوسط “دار مصر”، لأعضاء نقابة الصحفيين، وغيرها من النقابات، فى إطار دعمها لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن نقيب الصحفيين تقدم بطلب لمد مهلة البناء لقطعة الأرض التى سبق وحصلت عليها النقابة، وتمت الموافقة على عرض الملف على مجلس الوزراء، كما سيتم دراسة مطلب نقيب الصحفيين بتوفير قطع أراض (إسكان عائلى) مما تطرحه الوزارة لأعضاء النقابة، وغيرها من النقابات.