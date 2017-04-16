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العائلة الملكية الأسبانية تحتفل بعيد القيامة في «مايوركا»
العائلة الملكية في اسبانيا

العائلة الملكية الأسبانية تحتفل بعيد القيامة في «مايوركا»

الأحد، 16 ابريل 2017 04:16 م
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قضت العائلة الملكية الأسبانية إجازة عيد القيامة في جزيرة مايوركا، اليوم الأحد.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورًا للملك “فيليب” ووالدته “صوفيا”، وزوجته ” ليتيسيا”، وابنتيهما “صوفيا” و” ليونور” لدى وصولهم كاتدرائية بالما في جزيرة البليار.

وبدت الملكة “ليتيسيا”، 44 عامًا، أنيقة ببنطال أزرق وسترة ومعطف أبيض، فيما ارتدت ابنتاها معطفين أزرق وأحمر.

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