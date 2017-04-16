العائلة الملكية الأسبانية تحتفل بعيد القيامة في «مايوركا»

قضت العائلة الملكية الأسبانية إجازة عيد القيامة في جزيرة مايوركا، اليوم الأحد.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورًا للملك “فيليب” ووالدته “صوفيا”، وزوجته ” ليتيسيا”، وابنتيهما “صوفيا” و” ليونور” لدى وصولهم كاتدرائية بالما في جزيرة البليار.

وبدت الملكة “ليتيسيا”، 44 عامًا، أنيقة ببنطال أزرق وسترة ومعطف أبيض، فيما ارتدت ابنتاها معطفين أزرق وأحمر.