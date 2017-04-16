أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن لائحة المسابقات تنص على خصم 3 نقاط من نادى الزمالك فى حالة عدم خوضه مباراة مصر المقاصة مساء اليوم، الأحد، فى إطار مؤجلات الدورى الممتاز.

وقال المصدر ذاته: “إنه بموجب لائحة المسابقات سيتم خصم 3 نقاط من الزمالك حال عدم خوضه لقاء المقاصة، إلى جانب تفريطه فى 3 نقاط من رصيده لصالح المقاصة الذى سيعتبر فائزا بنتيجة اللقاء ليفقد الزمالك إحتمالية فوزه أو تعادله امام الفريق الفيومى”.

وأضاف أن الزمالك سوف يتعرض لغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه وفقا للائحة المسابقات، إلى جانب تحمله جميع الأضرار من الإعلانات والبث الفضائى وفقا للعقوبة المنتظر إقرارها من جانب شركة “بريزنتيشين” الراعية للدورى المحلى نظرا لعدم إذاعة اللقاء عبر الفضائيات.

ويذكر أن المستشار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، تمسك بعدم خوض لقاء المقاصة وطالب بتأجيلها إلى يوم الثلاثاء المقبل بداعى احترامه لشهداء الكنائس.