إصابة 9 إثر إطلاق نار في قاعة احتفالات بولاية أوهايوالأحد، 16 ابريل 2017 04:13 م
قالت الشرطة الأمريكية إن تسعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية اليوم الأحد في قاعة احتفالات بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو وإن الإصابات تتراوح بين الطفيفة والمهددة للحياة.
وأضافت الشرطة في بيان أن شجارا نشب حوالي الساعة 3:20 صباحا بالتوقيت المحلي في قاعة احتفالات “جيه آند آر”.
وأضاف البيان أن خمس نساء وأربعة رجال أصيبوا بطلقات نارية.
وتابعت “في هذه المرحلة من التحقيق ليست لدينا معلومات متاحة عن المشتبه به أو (المشتبه بهم).” وطلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات عن القضية التواصل معها.
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