محافظ قنا يشهد تسليم القمح من مشروع المليون ونصف المليون فدانالأحد، 16 ابريل 2017 04:30 م
شهد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان اليوم “الأحد” تسليم القمح من مشروع المليون ونصف المليون فدان بصومعة المراشدة بحضور العميد أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا والعقيد شريف البيلي من الإدارة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أيمن السيسي السكرتير العام للمحافظة .
وقال المحافظ إنه تم توريد ١٠ أطنان و٨٣٠ كيلو جراما من القمح المنزرع علي مساحة ١٦٨ فدانا ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وبلغ إجمالي ما تم توريد من تلك المساحة ما يزيد من ٤٥ طنا من القمح ذو درجة نقاء عالية .
وأشار المحافظ إلى أن صومعة المراشدة صممت علي أحدث النظم العلمية المتطورة بمنحة دينماركية وبسعة تخزينية تبلغ ٦٠ ألف طن ..منوها الى أنها استقبلت ٥٠ طنا و٨١٥ كيلو جراما من القمح المحلي منذ بدء عملية التوريد بالأمس وتستقبل خلال الأسبوع الجاري كمية من القمح المنزرع بشرق العوينات .
وأضاف المحافظ أن معدلات التوريد أوضحت الانتاجية العالية للفدان والتي تزيد عن ١٧ أردبا للفدان وهي أعلي من معدلات انتاج الفدان العام الماضي.
جدير بالذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة لمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 98 ألفا و263 فدانا ومن المتوقع إنتاجية تقدر بـ 272 ألفا و 879 طنا من القمح.. مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده العام الماضي بلغ 148 طن قمح عن إجمالي المساحة المنزرعة 104 ألاف و 319 فدانا .
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