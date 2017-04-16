6 أمور مهمة لعلاقة حميمة ممتعةالأحد، 16 ابريل 2017 04:32 م
النشوة والارتياح الجنسي هو ذروة الاحتياج والهدف النهائي من العلاقة الحميمة بين الزوجين التى تدعم الحب بين الطرفين ، ولتحقيق حدوث النشوة في العلاقة الجنسية الزوجية يلزم لكل زوجة الاهتمام بالآتي:
1- النظافة الشخصية
مهمة لكلا الطرفين، فيجب أن تكون رائحتكما طيبة، لأن هذا قد يشغل تفكيرك أثناء ممارسة العلاقة ويلهيكِ عن الاستمتاع سواء لكِ أو له والعكس صحيح.
2 - الماء الدافئ
من الأفضل الاستحمام بماء دافئ قبل أي شيء، لأنه أيضاً يجعل الجسم مسترخي أكثر ويزيد من الاستمتاع.
3 - الثياب المثيرة
«البسي لبس جميل وتزيني لأن هذا يجذب زوجك إليكِ أكثر»، نعم هذا صحيح.. لكنها معلومة غير كاملة، لأنكِ أنتِ أيضاً تزدادي متعة لأن تزينك يزيد من ثقتك بنفسك ويضعك في وضع الاستعداد للاستمتاع، فدائماً التحضير لأي شيء يجعلنا نقوم بالأشياء بحب أكثر.
4 - ما يضايقك
تحدثي معه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يضايقك، بشرط اختيارك للكلمات المناسبة، ولا تخجلي منه لأن متعته مبنية على متعتك، وغير صحيح أنه سيشعر بالمتعة وحده، طالما أننا نتحدث عن علاقة إنسانية وبها مشاعر.
5 - المتعة مشتركة
المتعة لكما أنتما الاثنين وليس لزوجك فقط، ولهذا فالمداعبة من الشروط الأساسية لزيادة المتعة.
6 - ماذا أفعل مع اولادى ؟
بوجود الأطفال يجب أن يكون اهتمامك بنفسك على قائمة أولوياتك، اعطي لنفسك نصف ساعة يومياً .
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