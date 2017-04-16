قال نائب رئيس قسم أوروبا في الخارجية الكورية الشمالية “كيم يون” إن بلاده لم تعلن بشكل رسمي عن الإطلاق الصاروخي الذي أشارت إليه التقارير الإعلامية.

وأضاف يون - في تصريحات صحفية نقلتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الأحد “لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، ولكن حتى لو كان هذا الإطلاق قد تم فعلا فهو أمر اعتيادي روتيني، يجري ضمن العمل لتعزيز قدرة قواتنا المسلحة على الردع النووي ولا غرابة في ذلك، وهذه الأمور لا تنشر دائما في وسائل الإعلام”.

وذكر أن زعيم بلاده “كيم جونج أون” أشار في كلمته بمناسبة رأس السنة - إلى أنه تم إنجاز التحضير للإطلاق الاختباري للصواريخ البالستية، مشددا على أن بلاده تسعى لتطوير قدراتها النووية، بهدف تأمين الدفاع عن النفس وضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، قائلا “هذا حق سيادي لدولتنا”.

وكانت هيئة الأركان الموحدة الكورية الجنوبية، أعلنت في وقت سابق اليوم - أن الجارة الشمالية نفذت إطلاقا صاروخيا فاشلا، ولم يحدد الجانب الكوري الجنوبي نوع الصاروخ، واكتفى بالقول “إن الإطلاق تم من قضاء سينبخو بمحافظة هامجيونج”، لكن الخبراء لا يستبعدون أن يكون الحديث يدور عن صاروخ باليستي متوسط ​​المدى من طراز ## KN-15 ## .