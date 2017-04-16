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الأحد 16 ابريل 2017 04:37 مساءً
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بنس: التزام أمريكا تجاه كوريا الجنوبية أكبر من أي وقت مضى
مايك بنس نائب ترامب ‎

بنس: التزام أمريكا تجاه كوريا الجنوبية أكبر من أي وقت مضى

الأحد، 16 ابريل 2017 04:05 م
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قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الأحد إن التزام بلاده تجاه تحالفها مع كوريا الجنوبية بلغ أقوى مستوياته.

وجاءت تصريحات بنس في قداس عيد القيامة مع القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا قبالة ساحلها الشرقي.

ويقوم نائب الرئيس الأمريكي بجولة في آسيا بدأها بزيارة كوريا الجنوبية.

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