أصدرت محافظة القاهرة، تقريرا حول أهم استعدادتها لاستقبال شم النسيم، وأعياد الأقباط، وأهمها تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة.

وأوضح تقرير المحافظة - الصادر اليوم الأحد - أنه تم تخصيص الرقم (114) لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن وجود قصور في توفير الخدمات، وخاصة السلع الحيوية مثل أسطوانات البوتاجاز والخبز، وإعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء أجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة.

وفيما يتعلق باستعدادات مديرية التموين، تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية، تعمل على مدار 24 ساعة، تتصل بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، للعمل علي توفير السلع التي يشتد الطلب عليها مثل الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة والبيض واللحوم، المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق.

كما تقوم الأجهزة الرقابية بالإدارات التموينية بالأحياء، بالإضافة إلى إدارة الرقابة بالمديرية بالمتابعة المستمرة علي جميع المخابز بالإحياء لضمان إنتاج كامل الحصة وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب علي الخبز بها وذلك بمنحها كميات إضافية من الدقيق، أو نقل الخبز لها من مناطق أخري .

وأشار التقرير إلى أنه سيتم زيادة كميات الخبز البلدي المعروضة بالمنافذ بجوار أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات والتنسيق بين المديرية والجهات المعنية ( طب بيطري - شئون صحية ) لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة، وكذلك الثلاجات التي يتم الحفظ بها وسحب عينات منها وإرسالها لمعامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط وإعدام ما هو غير صالح منها حفاظاً علي الصحة العامة للجمهور واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة .

وعن استعدادات مديرية الطب البيطري، تم رفع درجة الاستعداد بالمديرية بكافة الإدارات، وإلغاء أجازات الأحياء والعاملين، وتكثيف حملات التفتيش علي اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة ومجازر الدواجن ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، وإنشاء غرفة عمليات لتلقي البلاغات علي مدار اليوم وتخصيص أرقام تليفونات (23646120 23649474 ) لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات .

وحول استعدادات هيئة النقل العام، لفت التقرير إلى أنه تم وضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في هذه المناسبة، حيث تم التركيز على المناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث، وإعداد 5 وحدات نهرية سياحية حمولة 150 راكبا، بالإضافة إلي 7 وحدات أخرى حمولة 100 راكب، إضافة إلي تشغيل 34 خط أوتوبيس جديد كخدمة خاصة يتم تشغيلها يوم شم النسيم لخدمة المناطق السياحية والترفيهية والتي يقبل عليها المواطنين كالحدائق الكبرى بالقاهرة بكافة أحيائها امتدادا من حلوان حتى المظلات وكذلك مناطق الأهرام وأبو الهول ومدينة الإنتاج الإعلامي وحدائق الحيوان و الأورمان بالجيزة، وتم التنبيه علي اختيار أفضل السيارات وأحدثها للعمل بهذه الخطوط مع التأكيد علي توفير وحدات طوارئ بكافة جراجات الهيئة للتدخل السريع في حالة أي عطل وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل علي مدار 24 ساعة والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير .

وفيما يتعلق باستعدادات هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أوضح التقرير أنه تم رفع حالة الطوارئ وإيقاف الأجازات بين العاملين وتجهيز وإعداد حدائق القاهرة المختلفة، ورفع كفاءة ودهان وتقليم وزراعة الأشجار الجديدة، ورفع كفاءة ألعاب الأطفال والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة دورات المياه، والتأكيد علي الكافتريات والبوفيهات بالبيع بالأسعار العادية وتوفير كافة احتياجات المواطنين بها بأسعار في متناول الجميع وتم مراجعة النظافة حول الكنائس والحدائق ، وتوزيع 50 ألف كيس على رواد الحدائق لجمع القمامة بها خلال أيام العيد ومراجعة جميع ولاعات الإنارة ، وتشكيل (12) فرقة صيانة مزودة بالأبراج ، وتكون جاهزة طوال الـ24 ساعة لمجابهة أي أعطال .

أما عن استعدادات الحدائق المتخصصة، نوه التقرير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بجميع حدائق المشروع والتي تضمنت صيانة المسطحات الخضراء وصيانة شبكة وأعمدة الإنارة والممرات والأسوار وصيانة شاملة لدورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الترفيه والتسلية من قطارات وبدالات مائية وعربات تصادمية والملاهي للحفاظ على سلامة المواطنين والتنسيق مع جميع أقسام الشرطة الداخل في نطاقها حدائق المشروع لدعم هذه الحدائق بقوات من الشرطة حفاظا على الآمن والانضباط .. مع تواجد سيارات الإسعاف بجميع الحدائق طوال أيام العيد.

وفيما يتعلق باستعدادات مديرية الشئون الصحية، أكد التقرير أنه تم تشكيل غرفة طوارئ تعمل - على مدار 24 ساعة - بالمديرية لتلقي بلاغات المواطنين أو الوحدات الأخرى ، ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فوراً على رقم التليفون 23911432 ، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة على الأرقام 23640402- 23643129 ومعهد سموم جامعة عين شمس على أرقام 24823314- 26840902 ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء أجازات الأطباء العاملين بها، والتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري لتوجيه حملات على الأسواق والمرور على شوادر بيع الأسماك واللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية واشتراطات البيئة والتأكد من حمل العاملين بها لشهادات صلاحية سارية المفعول ، والتأكد من صلاحية الأسماك الطازجة والمملحة التي تباع بها للاستهلاك الآدمي ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتركز سيارات للإسعاف بأماكن المتنزهات والحدائق التي بها تجمعات ، ونشر نقاط إسعاف متحركة وعددها 20 نقطة على طول الكورنيش من شبرا وحتى كورنيش حلوان و15 مايو.

وحول استعدادات أجهزة الشرطة المختلفة، تم تعيين خدمات مرورية بأماكن الحدائق والملاهي لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، و تكثيف التواجد الأمني على مناطق التجمعات الجماهيرية، للتصدي لأي مخالفات وضبط الباعة الجائلين ومعداتهم والمواد التي يبيعونها سواء كانت سلع أو أغذية أو مشروبات، وتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسي النيلية للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ وتكثيف التواجد الأمني علي المسطح المائي لضبط المخالفين، والتأكد من تناسب حمولة المراكب مع قدرتها الاستيعابية ، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين حفاظاً علي أرواح المواطنين وتنشيط خطة تأمين المسطح المائي للنهر والأعماق المائية، وتأمين الفنادق العائمة والسياحية الثابتة والمتحركة والمجرى الملاحي لنهر النيل .