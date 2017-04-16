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الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
دار الإفتاء

الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"

الأحد، 16 ابريل 2017 04:08 م
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قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط.

وأوضحت “الإفتاء” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن ما اعتاد عليه المصريون منذ زمن بعيد من الاحتفال بشم النسيم بالخروج للمتنزهات، وتناول أطعمة خاصة، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط، أولها عدم تناول أطعمة غير مصرح بها صحيًا، وثانيًا عدم نشر الضوضاء وإزعاج الغير، وثالثًا عدم الخروج عن الآداب العامة وصون حقوق الطريق.

وأضافت أنه لا حرج في الاحتفال بشم النسيم ما لم يشتمل على ضرر خاص أو عام؛ كتناول أطعمة غير مُصرَّح بها صحيًّا أو نشر الضوضاء والإزعاج، أو الخروج عن الآداب العامة وحقوق الطريق، مشيرا إلى أن مثل هذه العادات تَزيد من الترابط المجتمعي والتواصل.

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