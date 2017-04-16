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نائب تركي معارض: الشرطة تعرقل عمل المراقبين في الاستفتاء
استفتاء تركيا

نائب تركي معارض: الشرطة تعرقل عمل المراقبين في الاستفتاء

الأحد، 16 ابريل 2017 04:03 م
متابعات

اتهم نائب كردي تركي معارض الشرطة بعرقلة عمل المراقبين التابعين لأحزاب المعارضة في الاستفتاء الدستوري الذي يجري اليوم الأحد في أنحاء تركيا.

قال النائب ضياء بير المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، من إحدى اللجان بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، إن الشرطة تقوم بإبعاد مراقبي الحزب وكذلك مراقبي حزب الشعب الجمهوري.

وتقول الشرطة إنها تبعد مراقبي الحزبين لأنه يحظر إظهار رموز حزبية في مراكز الاقتراع في يوم التصويت.

وأضاف بير أنه تردد وقوع حوادث مشابهة في مراكز اقتراع أخرى في المنطقة ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي البلاد، موضحا أن الشرطة تستهدف على وجه الخصوص مراقبي حزب الشعوب والحزب الجمهوري.

وتابع: “ليس لنا مراقبون حاليًا في مراكز الاقتراع”.

تجدر الإشارة إلى أن هذين الحزبين هما الجهتان الوحيدتان اللتان نشرتا مراقبين من المعسكر الرافض للتعديلات.

من جانب آخر أفادت وكالة “دوغان” أن شخصين قُتلا بعد مشاجرة اندلعت على خلفية سياسية أمام مركز اقتراع بولاية ديار بكر ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي البلاد الأحد، وأسفر الاشتباك، الذي استُخدِمت فيه السكاكين والأسلحة النارية، عن إصابة ثلاثة أشخاص، توفي اثنان منهم خلال نقلهما إلى المستشفى.

وذكرت الوكالة أنه تم اعتقال شخص على خلفية الحادث، ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه التصويت في الاستفتاء على تعديلات دستورية من شأنها أن توسع بصورة كبيرة صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان في مقابل تقليص صلاحيات البرلمان.

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