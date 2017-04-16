قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن الأسرى من كافة الفصائل المتواجدين في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيشاركون في الإضراب عن الطعام المقرر غدا الأثنين.

ودعا فارس - في تصريحات صحفية اليوم - أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتزام والمشاركة الفاعلة بكافة الفعاليات المساندة للأسرى، لأن ذلك سينجح إضرابهم، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال ستحاول إفشال الإضراب من خلال بث الأكاذيب والإشاعات في صفوف الأسرى وغيرها من الوسائل الأخرى.

وردا على سؤال حول سبب اختيار هذا التوقيت للقيام بالإضراب، قال فارس أنه يرجع لتغول إسرائيل في قمع وقهر الحركة الأسيرة في محاولة لكسر إرادة الأسرى وبعد أن تمت سرقة مجموعة من الحقوق التي أنجزها الأسرى عبر نضالهم لمواجهة الاحتلال، مما جعل الأسرى يصلون إلى قناعة أن قنوات الحوار قد أوصدت في وجههم وهو الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ هذا القرار الصعب والذي ستكون له تداعيات كثيرة.

والإضراب المفتوح عن الطعام أو ما يعرف بـ “معركة الأمعاء الخاوية”، هو امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول الأسرى باستثناء الماء وقليل من الملح، وهي خطوة نادرا ما يلجأ إليها الأسرى، إذ أنها تعتبر الخطوة الأخطر والأقسى التي يلجؤون إليها لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة - جسدية ونفسية - على الأسرى وصلت في بعض الأحيان إلى استشهاد عدد منهم.

ولا يلجأ الأسرى عادة إلى مثل هذه الخطوة إلا بعد نفاد كافة الخطوات النضالية الأخرى، وعدم الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين السلطات الاحتلالية، واللجنة النضالية التي تمثل المعتقلين. ويعتبر الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام، وسيلة لتحقيق هدف وليس غاية بحد ذاتها، كما يعتبر أكثر الأساليب النضالية وأهمها، من حيث الفعالية والتأثير على إدارة المعتقل والسلطات الإسرائيلية والرأي العام لتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة، كما أنها تبقى أولاً وأخيراً معركة إرادة وتصميم.

وجرت أول تجربة فلسطينية لخوض الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، في سجن نابلس في أوائل عام 1968، حين خاض المعتقلون إضرابا عن الطعام استمر لمدة ثلاثة أيام؛ احتجاجاً على سياسة الضرب والإذلال التي كانوا يتعرضون لها على يد الجنود الإسرائيليين، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية، ثم توالت بعد ذلك الإضرابات عن الطعام.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إن الإضراب التاريخي المنوي الشروع به غدا في ذكرى يوم الأسير يستدعي أن نقوم بواجبنا تجاه أسرانا الأبطال ولتغطية فعالياته ونقل معاناة الأسرى والفعاليات التي تنظم في عموم الأراضي الفلسطينية، ودورنا أن نشجع كل أبناء شعبنا ليقفوا صفا واحدا مع أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو بكر ي تصريح لـ/أ ش أ/ أننا أمام معركة تاريخية ومفصلية للحركة الأسيرة والتي سيشارك فيها كل المؤسسات والقوى الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات لأننا نعرض كل هموم الشعب الفلسطيني، مؤكدا على الدور المركزي للصحفيين تجاه الأسرى الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم ليحيى شعبهم بحرية وكرامة.

واستنكر حجب قناة فلسطين مباشر عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها ليست أول مرة لاستهداف وسائل الإعلام سواء بالحجب أو حتى بالقصف، فتلفزيون فلسطين تم قصفه عدة مرات واعتقل عدد من أفراد وصحفيي هيئة الإذاعة والتلفزيون وتم قصف الإذاعة في رام الله وفي غزة، وهناك شهداء من التلفزيون والإذاعة الفلسطينية في الضفة وغزة.

وأكد أنه كانت هناك تهديدات مباشرة مما يسمى وزيرة القضاء الإسرائيلية بضرورة إغلاق تلفزيون فلسطين، لأنه ينقل معاناة الشعب الفلسطيني وينقل الصورة الحقيقية فقط للعالم عما يتعرض له بسبب ممارسات الاحتلال.

ولفت إلى أن حجب قناة فلسطين مباشر هدفه عزل الأسرى عن مشاهدة الفعاليات التضامنية الداعمة للحركة الأسيرة لأنها كانت القناة الوحيدة التي كانت تنقل الفعاليات التضامنية مع الأسرى.

في السياق نفسه، وجه الأسرى - في رسالة خاصة وصلت لمكتب الهيئة القيادية للأسرى - مطالبهم الخاصة لوقف الإضراب المفتوح عن الطعام المزمع تنفيذه غداً في سجون الاحتلال.

ومن بين المطالب التي يطالب بها الأسرى ومن أجلها قرروا الإضراب، السماح ب 20 قناة إعلامية قابلة للتبديل، وإخراج كافة المعزولين، فحص الشبابيك والأسرى داخل الغرف، حرية التنقل بين الغرف داخل القسم دون قيود، السماح بالتنقل والزيارات بين الأقسام وطول أيام الأسبوع، عدم نقل المرضى وكبار السن إلا بناء على طلبهم، عدم نقل العاملين في كافة المرافق والهيئات التنظيمية إلا وفق رغبتهم، وقف التفتيش وقمع الأقسام ونقلها، عدم إجراء أي تفتيش من الثامنة مساء وحتى الثامنة صباحًا، وقف كل أشكال التفتيش العاري والاكتفاء بالتفتيش الإلكتروني، إعفاء الأسرة (جمع سرير) العلوية من النزول أثناء العدد الصباحي، تقديم وجبات طعام مناسبة لكل أسير في المعابر.

كما تتضمن مطالب اسرى أيضا، السماح بالتواصل بين الأسرى والأسيرات، السماح للأمهات من الأسيرات بالزيارة المفتوحة مع أبنائهن، السماح للأسيرات بإدخال كافة المستلزمات اليدوية وإخراجها دون قيود، مرافقة سجانات وليس سجانين للأسيرات في البوسطة (سيارة التنقل)، عدم إخضاع الأسيرات للتفتيش العاري، السماح بإدخال طبيبة نسائية شهرياً لفحص من ترغب بذلك، وضع ثلاجة صغيرة في كل غرفة، وإعادة التعليم الجامعي للأسرى في الجامعة العبرية وإعادة امتحانات التوجيهي (الثانوية).