الرقابة الإدارية: 100% نسبة التزام وزارات الكهرباء والنقل والبيئة بقرارات "فض المنازعات"الأحد، 16 ابريل 2017 04:00 م
كشفت هيئة الرقابة الادارية في رصد أجرته لأداء اجهزة الدولة إلتزام وزارات الكهرباء والنقل وشئون البيئة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بنسبة 100%.
وقالت الرقابة الادارية في بيان اليوم :إنه فى ضوء متابعتها لأداء اجهزة الدولة بشكل عام وإجراءات جذب ودعم الاستثمار بشكل خاص، فإنها رصدت نسب تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لعدد 13 وزارة وجهة حكومية و16 محافظة وأظهرت التزام وزارات الكهرباء والنقل وشئون البيئة بنسبة تنفيذ 100% ، يليها الهيئة العامة للاستثمار بنسبة تنفيذ 86% من القرارات الصادرة عن اللجنة.
وأضاف البيان أنه “تبين لهيئة الرقابة الادارية بطء تنفيذ القرارات لوزارتى الاسكان والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة بنسب 39% , 32% , 26% على التوالى ، وعدم انتهاء وزارات المالية ، الزراعة ، الصناعة والتجارة ،محافظة مطروح ، مصلحة الشهر العقارى من تنفيذ اى قرارات للجنة”.
ويذكر ان لجنة فض منازعات الاستثمار تهدف الى تحسين مناخ الاستثمار داخل الدولة والاسراع بحل المشاكل التى تعترض المستثمرين بكافة جنسياتهم سواء كانوا وطنيين ام عربا ام اجانب.
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