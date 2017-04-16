تعقد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق برئاسة المهندس علي فضالي، وحضور العضو المنتدب خالد صبرة وبعض قيادات الشركة اجتماعا موسعا اليوم، الأحد، لمناقشة حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لشم النسيم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وأكد مصدر مسئول بالشركة في تصريحات صحفية، أن الاجتماع الذي عقد قبل ساعات وحتى تاريخ النشر، ناقش تشكيل غرفة عمليات لحل أي مشاكل تحدث طوال اليوم، وغدا، وإعداد جداول تشغيل للخطوط الثلاثة، لمواكبة الزيادة في عدد الركاب بالخطوط الثلاثة.

وأضاف “المصدر” أنه تم التنسيق مع قيادات شرطة النقل والمواصلات، لدعم الخطوط الثلاثة للمترو، وتواجد خدمات أمنية على مدار اليوم، للقضاء على أي ظواهر تؤثر على النظام العام داخل المترو وتأمين حركة وسلامة الركاب والقطارات، مع استمرار تشغيل الخط الساخن (16048) وتلقي جميع الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات المتعلقة باستخدام مترو الأنفاق.