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طريقة عمل فطيرة شم النسيم
فطيرة شم النسيم

طريقة عمل فطيرة شم النسيم

الأحد، 16 ابريل 2017 04:00 م

المقادير
وفقا للشيف نجلاء الشرشابي

2 كوب دقيق  نصف كوب زبدة 
2 ملعقة كبيرة سكر 
باكو بيكنج بودر
نصف كوب زبيب 
3 بيضات + فانيليا

وللوجه :
صفار بيض  سكر  فانيليا

طريقة التحضير
* إخلطى الدقيق مع البيكنج بودر والسكر والزبيب
* أضيفى الزبدة والبيض والفانيليا
* أضيفى الماء وقلبى حتى تحصلى على عجينة
* ضعى العجينة فى قالب الإنجلش كيك ، أو تقطع مثل الشوريك وإتركيها لتتخمر
* إدهنى الوجه بصفار البيض الملخوط بالفانيليا ثم رشى الوجه بالسكر
* أدخلى البريوش الفرن حتى تمام النضج ثم إتركيه ليهدأ وقطعيه وقدميه بالهنا .
* ممكن إضافة البيض المسلوق داخل الفطائر .

فطيرة شم النسيم

فطيرة شم النسيم

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