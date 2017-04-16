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مرصد الكهرباء: 6150 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم
وزارة الكهرباء والطاقة

مرصد الكهرباء: 6150 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

الأحد، 16 ابريل 2017 04:17 م
محيط: أ ش ا

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الأحد قدرها 6150 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس السبت تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد - في نشرته اليومية - أن يبلغ الحمل الأقصى 23750 ميجاوات، مقابل 23600 ميجاوات أمس، الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 15644 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الثانية و20 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.. ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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