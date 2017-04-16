يحب الأقباط التبرك بزيارة الأديرة الجليلة لأصحاب المقامات والكرامات من تلاميذ المسيح والأتباع المشهود لهم بالروحانيات والتجليات الربانية، لاسيما وأن هذه هى أفضل الأماكن التي تمكنهم من الحصول على العون والممد.

وتعد مقبرة الأنبا “أمون” من أهم الأديرة لتي يزورها المسيحيون في المناسبات والأعياد المختلفة للحصول على البركة.

والأنبا أمون هو مؤسس الحركة الرهبانية ولد عام 375 ميلاد بجوار (مريوط) ونشأ يتيما، وعندما بلغ الثانية والعشرون من عمره الزمة عمه الزواج رغم رفضة وبعد زواجه اتفق مع زوجته ان يعيشا حيات البتوليين.

وبعد ثمانية عشر عام ذهب لصحراء نتريا وتبعد حوالى 14 كيلو متر جنوب غرب مدينة (دمنهور الحالية) ليكون أول راهب يطرق تلك المنطقة الغير مأهولة بالناس، وبنى لنفسة قلاية مكث فيها 22 عام متصلة حيث أصبح الأب أمون أبا لأول جماعة ديرية في نتريا وتتلمذ على يدية قدسين عظام منهم الأب أنطونيوس والقديس مقار الذى لم يحظى بشهرتهم.

ومن أماكن التبرك عند المسيحيين أيضا دير القديس سمعان العمودي، الذي ولد عام 390 وانتقل في عام 459 وكان من المتقشفين الزاهدين في الدنيا.

وكان يربط جسمه بحبل حتى يجرحه، وكان يرفض العلاج، فطلب عدد من الرهبان طرده من أحد الأديرة بالإسكندرية حتى لا يتشكك الضعفاء في الايمان.

وبالفعل خرج من الدير ودخل برية قربيه من هناك وسكن في بئر جاف، وقرر أن يصوم كل سنة 40 يوما بدون طعام أو شراب إلا القليل ، ووضع قيودا من حديد في قدمية حتى لا يتحرك كثيرا.

أما قصة العمود فيحكى أن المسيحيون كانوا يقبلون يديه وثيابه متلمسين البركة منه، لذا أراد التخلص من ذلك بصعوده على عمود ارتفاعه 6 أذرع ثم زادة 6 أخرى ثم ارتفع به مره أخرى إلى 8 أذرع.

واستمر في ذلك حتى أصبح طول عموده 30 ذراعا، وكانت دائرة قمته حوالى 6 أشبار وحولها مسند.

ويذكر “قاموس آباء الكنيسة وقدسيها” أن هناك ثلاث آباء باسم سمعان العمودي، وتم ذكرهم في كتاب المروج الروحية.