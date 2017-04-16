يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، جلسته الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني يوم 24 أبريل الجارى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال البرلمان العربى - في بيان اليوم الأحد - “إنه من المقرر أن تسبق جلسة البرلمان اجتماعات لجانه الدائمة الأربعة يومي 21 و22 أبريل الجاري، وكذا اللجان الفرعية المنبثقة عنها”.

وأضاف أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ستتناول مراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، كما تراجع وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية، المعتمدة في قمة تونس 2004، بالإضافة إلي متابعة تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية في مجال الشؤون السياسية العربية (مقررات القمة العربية الـ28 في عمان 29 مارس 2017).

وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية محور الاستثمار في الدول العربية من خلال مشروع القانون الاسترشادي للاستثمار العربي، وعقد لجنة استماع مع القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية وكل من مؤسسة ضمان الاستثمار العربية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية.

ومن المقرر أن يكون على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع مبادرة لرفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي، واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين، إلى جانب قضايا حقوق الإنسان وأوضاع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وتتناول لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب وضع تصور متكامل لإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي، وإعداد تصور للنهوض باللغة العربية، فيما تعمل اللجنة أيضا على إعداد تصور حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال، وتحديد آلية مساعدتهم ودعمهم وتوفير احتياجاتهم، وإصدار توصيات يتم اعتمادها من البرلمان ورفعها للجامعة العربية.