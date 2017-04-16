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الأحد 16 ابريل 2017 03:03 مساءً
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أبل تطلق تقنية القيادة الذاتية بشوارع كاليفورنيا
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أبل تطلق تقنية القيادة الذاتية بشوارع كاليفورنيا

الأحد، 16 ابريل 2017 03:03 م

انضمت شركة أبل الأميركية رسميا إلى السباق المحموم لتصميم السيارات ذاتية القيادة، الجمعة، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز البريطاني.

وذكر الموقع أن إدارة السيارات في كاليفورنيا منحت أبل تصريحا لاختبار تقنيتها للسيارات ذاتية القيادة على الطرق العامة في الولاية.

ويغطي التصريح ثلاث سيارات من طراز ليكسز آر أكس الهجينة، و ست سيارات فردية.

وبدأت اختبارات السيارات الذاتية القيادة، بشكل فعلي، في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، ومن المرتقب أن تصل قيمة السوق الناشئ إلى أكثر من تريليون دولار، بحلول 2025.

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