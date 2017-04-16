قبضت شرطة منطقة الرياض على مصري مقيم بالسعودية، قام بالاتصال بإحدى القنوات على الهواء مباشرة، وتحرش بالمذيعات مستخدمًا عبارات خادشة للحياء والذوق العام.

وكشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد “فواز الميمان” تفاصيل الواقعة بقوله: “إن الشرطة أُبلغت قبل نحو شهر من المدير التنفيذي لإحدى القنوات الإعلامية، بقيام شخص مجهول بالاتصال المباشر على الهواء والتحرش بالمذيعات، وتبين تورُّط الوافد المصري، وتم تحديد موقعه بالتنسيق مع شرطة محافظة الطائف، وبسماع أقواله أقرَّ بما نُسِب إليه وتعمّده الاتصال على القناة من رقم الجوال المضبوط بحوزته ومضايقة المذيعات والتحرش بهن.

وأكد أنه تم إيقافه بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات الجزائية بحقه.