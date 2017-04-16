أعلنت الجهات المنظمة لمعرض أفريقيا للتصنيع الغذائى Africa Food Manufacturing، أن الدورة السادسة للمعرض والتي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 24 إبريل الجاري، ستشهد طرح أفكار إبداعية في مجال التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، وذلك تحت عنوان التصنيع الذكي.

كما يسلّط المعرض في دورته المقبلة الضوء على أحدث التقنيات والحلول في مجالات المكونات الغذائية والطباعة والتعبئة والتغليف، ومساعدة منتجي الأغذية في تقديم منتجات نهائية عالية الجودة بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث الجودة والتكلفة، خاصة وأن طلب إفريقا المتزايد على صناعة الأغذية والمشروبات بسبب عدد سكانها المتنامي، يدعو إلى التركيز على العمليات الذكية في التصنيع لدعم الإنتاج وتحسينه مع الحد من النفايات وزمن التوقف الصناعي.

ومن المنتظر أن يستضيف المعرض أكثر من 250 شركة يمثلون كبرى الشركات في مجالات التعبئة والتغليف وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، حيث يعد معرض Africa Food Manufacturing هو المعرض الصناعي الرائد في مصر وشمال إفريقيا، حيث يعرض الآلات والتكنولوجيا الحديثة لدعم منهجية التصنيع

الغذائي بأكمله.

وسوف يتمكن زوار المعرض من مشاهدة مجموعة واسعة من المعروضات، ومنها: آلات الطباعة والتغليف والتصنيع وتجهيز المعدات للأغذية والمشروبات والألبان والمخبوزات والحلويات والمكونات الغذائية.

يسعى منظمو المعرض، في دورته السادسة، للتأكيد على الدور الكبير الذي يهدف إليه وهو مساعدة شركات الأغذية في تقديم منتجات اكثر جودة، حيث تطور المعرض الآن وبات يمثل حدثا دوليا حقيقيا، مع حضور شبكة عالمية من العارضين والزوار من مختلف أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.

وعلى مدار 3 أيام، سيجمع معرض أفريقيا للتصنيع الغذائى Africa Food Manufacturing الآلاف من المتخصصين في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات ، ويتيح الفرصة للزائرين للحصول على احدث المعدات والمكونات الغذائية والتكنولوجيات التي تساعدهم على تحسين العملية الانتاجية وإدارة التكاليف وتحسين الجودة.

وسيشهد المعرض في دورته هذا العام والعام المقبل، تركيزًا ملحوظًا على قطاع المكونات ، حيث تشارك هذا العام، لأول مرة، مجموعة من الشركات مثل: دوهلر ولاكتاليس ودوبونت وأورانا وبالسغارد، بجانب بعض الشركات المصرية الرائدة مثل شركات المصرية لمنتجات الألبان وإي كور و AWAواوريون.

وتعد شركة )إنفورما مصر (Informa Exhibitions Egypt هي أحد المساهمين في تنظيم معرض أفريقيا للتصنيع الغذائى "Africa Food Manufacturing"، والتي استطاعت في وقت وجيز أن تفرض اسمها كواحدة من كبريات الشركات المنظمة للمعارض، حيث دخلت Informa Exhibition Egypt إنفورما مصر لأول مرة في السوق المصرية في عام 2011 باقتناء معرض العقارات المعروف باسم Next Move ، والذي أعيد تسميته الآن باسمCityscape سيتى سكييب مصر، وفي عام 2015 افتتحت إنفورما مكتبًا في القاهرة، وسرعان ما نمت لتصبح أكبر منظم للمعارض التجارية في الدولة، وتقوم كل عام بتنظيم 11 فعالية واسعة النطاق في القاهرة، يتم دعمها بالمؤتمرات والدورات التدريبية والمطبوعات وغيرها.

هذا بالإضافة إلى شركة (العرب الأفريقية (Arab-African Conferences and Exhibitions لتنظيم المعارض والمؤتمرات، والتي تدير بدورها معرض Africa Food Manufacturingبالإضافة إلى العديد من المعارض والمؤتمرات الأخرى منها على سبيل المثال( Mediconexو (Pharmaconex والتى تعد إحدى الشركات الرائدة في تنظيم المعارض في مصر، وتخصصت في المعارض التجارية في المجالات العملية والتكنولوجيا الصناعية. ويهدف تنظيمها لتلك المعارض والمؤتمرات إلى الترويج لأعلى المعايير التقنية في السوق المصرية، وتمكين المختصين الأجانب والمحليين من التعرف على أحدث المستجدات، والتواصل مع العملاء، وإطلاق منتجات جديدة والترويج لها.