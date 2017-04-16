انهت محافظات الجمهورية اليوم الأحد استعداداتها للاحتفال بأعياد الربيع والقيامة المجيد من خلال تكثيف التواجد الشرطي على المنشآت الحيوية والترفيهية والشوارع والميادين ورفع حالة الطوارئ القصوى بالمديريات الخدمية والمستشفيات والإسعاف ، إلى جانب تجهيز المتنزهات والحدائق العامة لاستقبال الزوار.

ففي الفيوم، صرح مدير الأمن اللواء خالد شلبي، بأن الأجهزة التنفيذية والأمنية أنهت استعداداتها لاستقبال أكثر من ربع مليون زائر للمناطق السياحية بسواقي الهدير وبحيرات قارون ووادي الريان وعين السيليين، مؤكدا تكثيف الخدمات الشرطية بمختلف المناطق والطرق والمنشآت الحيوية ، وتحديد خطوط سير للذهاب والعودة من وإلى المناطق السياحية لتحقيق سيولة المرور ومنع التكدس، كما تم تكليف فرق للإنقاذ النهري لمراقبة المسطحات المائية.

من جانبه ، أكد رئيس شركة المياه المهندس هشام درة، تشكيل فرق طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة لتوفير وتأمين احتياجات مياه الشرب ومواجهة أية حالات طارئة، فيما أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام الشناوي على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية القريبة من المناطق السياحية وتخصيص سيارات إسعاف يرافقها طبيب للتواجد بهذه المناطق تحسبا لأية حالات طارئة، علاوة علي تكثيف الرقابة على محال تداول الأغذية خاصة الأسماك المملحة والمدخنة.

وفي مطروح ، قرر المحافظ اللواء علاء أبو زيد، إلغاء كافة الاحتفالات بأعياد شم النسيم والتي كانت ستنظمها المحافظة من حفلات غنائية ومسابقات ترفيهية، تضامنا مع حداد الدولة للأحداث التي وقعت بكنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية وراح ضحيتها عشرات الضحايا.

وقال المحافظ في تصريح اليوم ، إنه وجه بفتح جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ بالمجان أمام مواطني المحافظة وزائريها خلال أعياد شم النسيم، مع التأكيد لمجالس المدن بضرورة تجهيز الشواطئ ووضع علامات إرشادية تحذيرية بها.

وفي الوادي الجديد، وجه المحافظ اللواء محمد الزملوط، رؤساء المراكز ومديري المديريات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى لاحتفال المواطنين بيوم شم النسيم، مشدداً على ضرورة رفع كافة الإشغالات حول محيط الكنائس والحدائق العامة والمتنزهات و التأكد من رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمال النظافة حولها .

وصرح المحافظ انه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لتلقي شكاوى المواطنين على مدى اليوم الكامل، مشددا على تجهيز ونظافة الحدائق والمتنزهات والتي تشهد كثافات عالية من المواطنين لقضاء يوم ترفيهي ،والإبلاغ فور الاشتباه في أي جسم غريب.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مديريتي التموين والصحة لرفع حالة الطوارئ وتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق للتأكد من سلامة المعروض من المنتجات الغذائية ومطابقته للإشتراطات الصحية حفاظاُ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف وإمداد المستشفيات بالمحاليل اللازمة و الأمصال المعالجة.

وأشار إلى وضع خطة أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين الكنائس وأداء الصلوات للأخوة الأقباط و الحدائق العامة و المتنزهات وتكثيف التواجد الأمني و المروري بالشوارع و مواقف السيارات وضبط أي مركبات مخالفة.