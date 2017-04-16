طالب المجلس الوطني الفلسطيني بدعم الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسيبدأ يوم غد الاثنين، بقيادة الأسير القائد مروان البرغوثي عو اللجنة المركزية لحركة فتح ورفاقه وإخوانه قادة الحركة الأسيرة، دفاعا عن كرامتهم ومطالبة بحريتهم.

وأكد المجلس الوطني، في بيان صدر اليوم لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق السابع عشر من أبريل من كل عام، مشروعية نضال الحركة الأسيرة في وجه سياسات وإجراءات السجان الإسرائيلي القمعية، التي تنتهك حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.

وطالب الكل الفلسطيني، بكافة فئاته وأطيافه وفصائله وقواه، بأوسع مشاركة ودعم لإضراب الأسرى، وتقديم كافة أشكال المساندة والمؤازرة لإنجاح نضالهم لتحقيق كافة مطالبهم وحقوقهم التي تنتهكها سلطات الاحتلال وتحرمهم منها.

وأكد أن قضية الأسرى والمعتقلين قضية وطنية بامتياز وهي ركن رئيسي من أركان النضال الوطني، “فالأسرى طليعة نضال شعبنا التي ضحت بحريتها في سبيل حرية شعبها”، داعيا إلى تعزيز صمودهم بتصعيد العمل الشعبي والرسمي الفلسطيني نصرة لقضيتهم.

وطالب كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة وفرض عقوبات على من ينتهك حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لا سيما الواردة في المادتين 146 و147، خاصة أن دولة الاحتلال شرعّت تلك الانتهاكات بموجب قوانين عنصرية صادرة عن برلمانها العنصري.

ووجه المجلس الوطني الفلسطيني تحية إكبار وإجلال لصمود الأسرى البواسل وتضحياتهم، مؤكداً أن فجر الحرية آت لا محالة، وأن لا سلام دون إطلاق سراحهم كافة، وستبقى قضيتهم على رأس سلم الأولويات الوطنية الفلسطينية.

يشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ نحو 6,500 منهم 57 أسيرة ونحو 300 طفل، فيما بلغ عدد الأسرى المعتقلين إداريا بلا تهمة أو محاكمة 500 أسير، وعدد الأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما 44 أسيرا، وعدد شهداء الحركة الأسيرة 210.