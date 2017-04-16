المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بدعم واسع لإضراب الأسرى نصرة لقضيتهمالأحد، 16 ابريل 2017 02:49 م
طالب المجلس الوطني الفلسطيني بدعم الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسيبدأ يوم غد الاثنين، بقيادة الأسير القائد مروان البرغوثي عو اللجنة المركزية لحركة فتح ورفاقه وإخوانه قادة الحركة الأسيرة، دفاعا عن كرامتهم ومطالبة بحريتهم.
وأكد المجلس الوطني، في بيان صدر اليوم لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق السابع عشر من أبريل من كل عام، مشروعية نضال الحركة الأسيرة في وجه سياسات وإجراءات السجان الإسرائيلي القمعية، التي تنتهك حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وطالب الكل الفلسطيني، بكافة فئاته وأطيافه وفصائله وقواه، بأوسع مشاركة ودعم لإضراب الأسرى، وتقديم كافة أشكال المساندة والمؤازرة لإنجاح نضالهم لتحقيق كافة مطالبهم وحقوقهم التي تنتهكها سلطات الاحتلال وتحرمهم منها.
وأكد أن قضية الأسرى والمعتقلين قضية وطنية بامتياز وهي ركن رئيسي من أركان النضال الوطني، “فالأسرى طليعة نضال شعبنا التي ضحت بحريتها في سبيل حرية شعبها”، داعيا إلى تعزيز صمودهم بتصعيد العمل الشعبي والرسمي الفلسطيني نصرة لقضيتهم.
وطالب كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة وفرض عقوبات على من ينتهك حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لا سيما الواردة في المادتين 146 و147، خاصة أن دولة الاحتلال شرعّت تلك الانتهاكات بموجب قوانين عنصرية صادرة عن برلمانها العنصري.
ووجه المجلس الوطني الفلسطيني تحية إكبار وإجلال لصمود الأسرى البواسل وتضحياتهم، مؤكداً أن فجر الحرية آت لا محالة، وأن لا سلام دون إطلاق سراحهم كافة، وستبقى قضيتهم على رأس سلم الأولويات الوطنية الفلسطينية.
يشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ نحو 6,500 منهم 57 أسيرة ونحو 300 طفل، فيما بلغ عدد الأسرى المعتقلين إداريا بلا تهمة أو محاكمة 500 أسير، وعدد الأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما 44 أسيرا، وعدد شهداء الحركة الأسيرة 210.
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
البنك الأهلي: توقف خدمات البطاقات بأنواعها
يبدأ البنك الأهلي المصري، إجراءات تحديث الخدمات الإلكترونية التى يقدمها، وهو الأمر الذى قد يستتبعه تأثر أو توقف خدمات البطاقات بأنواعها “ائتمان – خصم – مرتبات – ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
-
تأجيل محاكمة المتهم بقتل «شاب الكافيه» إلى 20 مايو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب كافيه مصر الجديدة، عقب مشاهدة مباراة كرة القدم بين “مصر والكاميرون”، لجلسة 20 مايو، ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
-
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT
-
حيثيات قبول طعن «سيدة المطار» على حبسها 4 سنوات
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس المحكمة، قبول طعن ياسمين النرش في اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة بمطار القاهرة، وحيازة مواد مخدرة وإعادة ...Sun, 16 Apr 2017 08:09:36 GMT
-
وزير المالية: نهدف لتخفيض عجز الموازنة العام المقبل ل 9%
أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان السياسة المالية للحكومة تضع علي رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي لذا تحرص علي وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات ...Sun, 16 Apr 2017 10:12:30 GMT
-
«المرور»: هدوء بالمحاور .. وكثافات بمخارج العاصمةSun, 16 Apr 2017 08:25:06 GMT
-
إخلاء كنسية "سان بيار دارين" بفرنسا بعد اقتحام شخص لها أثناء الاحتفال بعيد القيامة
أخلت قوات الأمن الفرنسية كنسية (سان بيار دارين) الواقعة بوسط مدينة نيس (جنوب غرب) بعد اقتحام شخص للمكان وتهديد المتواجدين فيه أثناء الاحتفال بعيد القيامة المجيد. ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
-
حبس 3 متهمين في تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية 15 يوما
أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فجر اليوم، بحبس 3 متهمين من عناصر الخلية الإرهابية التي قامت بارتكاب حوادث التفجير ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT