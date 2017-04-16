الصحة : إعدام ٢٧ طن فسيخ ورنجه وملوحة وأغذية فاسدةالأحد، 16 ابريل 2017 02:42 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إعدام 27 طن و 720 كيلوجرام أغذية ما بين فسيخ ورنجة وملوحة وسردين ، وكذلك 3894 لتر زيت طعام ومياه تخليل السردين وعصائر ، وذلك لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك نتيجة الحملات المكثفة التي قامت بها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل الجاري ، استعداد لموسم شم النسيم.
أوضحت الدكتورة مايسة حمزة مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأغذية أن المنشآت الغذائية التي تم المرور عليها خلال تلك الحملات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة بلغت ( 6904 ) منشأة غذائية ، وبلغ عدد العينات التى تم سحبها وأرسلت للمعامل للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ( 9330 ) عينة.
كما بلغ عدد المحاضر التى حررت حيال المخالفات التى وجدت (4558 ) محضر ، حيث تم تحرير ، عدد(1731 ) محضر طبقا للقرار 96 لسنة 67 والخاص بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول الأغذية ، وعدد (2439) محضر طبقا للقرار 97 لسنة 67 والخاص بالاشتراطات الواجب توافرها فى المشتغلين فى تداول الأغذية ، وعدد (388) محضر طبقا لقوانين وقرارات أخرى.
أما الأماكن التي تم التوصية بإيقاف تشغيلها والتى يوجد بها مصادر تلوث ونقص شديد فى الاشتراطات الصحية أو عدم وجود ترخيص ، فقد بلغت ( 795 ) منشأة ، منهم (700) منشأة غلق ادارى لعدم وجود ترخيص ، و(95) منشآة لوجود مصادر تلوث ونقص شديد فى الاشتراطات الصحية .
كما أوضحت الوزارة أن إجمالى الكميات التى تم ضبطها وذلك للشك فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بلغت 23 طن و619 كيلو جرام أغذية متنوعة من فسيخ و رنجة و ملوحة وسردين ودواجن وملح ، فضلا عن 1767 لتر من مياه غازية منتهية الصلاحية و زيت طعام للشك فى فترة الصلاحية وعصائر .
وفى ذات السياق تهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين وعدم تصنيعها بالمنزل .
وطالبت الوزارة المواطنين بعدم الإسراف فى تناول الأسماك المملحة لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح قد تصل لأكثر من 17 % من وزن هذه الأسماك والتى قد تسبب ضررا شديدا خاصة لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال بالإضافة إلى تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة نظرا لتركيز السموم فى هذه المناطق .
وأكدت الوزارة أن تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة نظرا لأن طريقة تحضيره قد تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سموما قاتلة قد تسبب أضرارا شديدة للمتناولين وقد تزيد من إحتمالات الوفاة مطالبة المواطنين بالحذر الشديد حال تناول الفسيخ .
وطالبت الصحة المواطنين بالتوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم عند الإحساس بأى أعراض مرضية خاصة ك ” جفاف الحلق ،صعوبة فى البلع ، إزدواج الرؤية ، ضيق فى التنفس ” .
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
البنك الأهلي: توقف خدمات البطاقات بأنواعها
يبدأ البنك الأهلي المصري، إجراءات تحديث الخدمات الإلكترونية التى يقدمها، وهو الأمر الذى قد يستتبعه تأثر أو توقف خدمات البطاقات بأنواعها “ائتمان – خصم – مرتبات – ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
-
تأجيل محاكمة المتهم بقتل «شاب الكافيه» إلى 20 مايو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب كافيه مصر الجديدة، عقب مشاهدة مباراة كرة القدم بين “مصر والكاميرون”، لجلسة 20 مايو، ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
-
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT
-
حيثيات قبول طعن «سيدة المطار» على حبسها 4 سنوات
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس المحكمة، قبول طعن ياسمين النرش في اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة بمطار القاهرة، وحيازة مواد مخدرة وإعادة ...Sun, 16 Apr 2017 08:09:36 GMT
-
وزير المالية: نهدف لتخفيض عجز الموازنة العام المقبل ل 9%
أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان السياسة المالية للحكومة تضع علي رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي لذا تحرص علي وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات ...Sun, 16 Apr 2017 10:12:30 GMT
-
«المرور»: هدوء بالمحاور .. وكثافات بمخارج العاصمةSun, 16 Apr 2017 08:25:06 GMT
-
إخلاء كنسية "سان بيار دارين" بفرنسا بعد اقتحام شخص لها أثناء الاحتفال بعيد القيامة
أخلت قوات الأمن الفرنسية كنسية (سان بيار دارين) الواقعة بوسط مدينة نيس (جنوب غرب) بعد اقتحام شخص للمكان وتهديد المتواجدين فيه أثناء الاحتفال بعيد القيامة المجيد. ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
-
حبس 3 متهمين في تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية 15 يوما
أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فجر اليوم، بحبس 3 متهمين من عناصر الخلية الإرهابية التي قامت بارتكاب حوادث التفجير ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT