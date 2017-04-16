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فرنسا: الهجمات ضد المدنيين في سوريا غير مقبولة أي كان مرتكبيها
ضحايا سوريا

فرنسا: الهجمات ضد المدنيين في سوريا غير مقبولة أي كان مرتكبيها

الأحد، 16 ابريل 2017 02:52 م
أ ش أ

أدانت فرنسا بشدة اليوم الأحد الهجوم الذي أودى بحياة عشرات المدنيين، من بينهم العديد من الأطفال في حي الراشدين غربي مدينة حلب السورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال - في بيان اليوم /الأحد/ - “إن الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة أي كان مرتكبيها، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الدنيئة أمام القضاء”.

وأكد أن بلاده تدعو إلى حماية الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم وإلى الاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي ووقف الأعمال العدائية، مجددا دعم بلاده لحل سياسي وفق القرار (2254) ولوساطة الأمم المتحدة.

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت، في وقت سابق، بارتفاع أعداد ضحايا انفجار سيارة مفخخة استهدفت أمس حافلات سكان بلدتي (كفريا والفوعة) في حي الراشدين الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة غربي مدينة حلب السورية، إلى 120 قتيلا على الأقل، بالإضافة إلي عشرات الجرحى.

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