نشر الفنان المغربي “سعد لمجرد”، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة له، موجهاً من خلالها رسالة إلى محبيه؛ بعد قرار إخلاء سبيله، في قضية “الاغتصاب”.

وقال لمجرد: “الحمد لله رب العالمين، على كل حال، سعادتي لا توصف برجوعي لوالدي ووالدتي، ثم لأهلي وأصدقائي والجمهور الغالي الوفي، الذي صمد معي منذ البداية”.

وأضاف: “سامحوني على التعب اللي تعبتكم معايا فيه، نفديكم بروحي يا جمهور ليس له مثيل”.

واستطرد لمجرد: “أشكر إخواني وإخواتي الفنانين، الذين عاشوا معي ومع أهلي كل لحظة مؤلمة، مهما شكرت لن أوفيكم جميعًا حقكم، الله يحفظكم من كل مكروه، وشِعاري دائمًا هو (الله الوطن الملك)”.

وتعود قضية سعد لمجرد، إلي 26 من أكتوبر الماضي، حين صدر قرار بسجنه في باريس، بعد أن اتهمته الفرنسية لورا بريول، باغتصابها.