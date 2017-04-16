قال وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية محمد العجمي” إنه سيتم تنظيم قوافل دعوية مكثفة بجميع مساجد المحافظة فى إطار فاعليات الأسبوع الثالث من الخطة الدعوية تحت عنوان “قيمة الأخلاق”.

وتقام الدروس في جميع مساجد المحافظة غدا الاثنين عقب صلاة المغرب في إطار تنظيم مائة أمسية دينية بواقع عشر أمسيات في كل إدارة فرعية وتنتهي فعاليات الأسبوع الثالث في جميع مساجد المحافظة الأربعاء المقبل.

تأتي هذه القوافل المكثفة والأمسيات الدينية والدروس بالمساجد وفقا للخطة الدعوية الموحدة التى تنظمها وزارة الأوقاف بإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي يحرص على نشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف وإظهار روحه السمحة.

