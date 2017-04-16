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ننشر خطة «المترو» لتأمين احتفالات المصريين
قطار مترو الانفاق المكيف

ننشر خطة «المترو» لتأمين احتفالات المصريين

الأحد، 16 ابريل 2017 02:35 م

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أن هناك حالة استنفار أمني بجميع محطات المترو، وتنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات، لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الربيع.

وأضاف “عبد الهادي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان”، المُذاع على قناة “الحياة”، اليوم الأحد، أن كل المحطات مزودة بمنظومة كاميرات مراقبة، ترصد الحركة داخل خطوط المترو الثلاثة، ورقابة على عربات السيدات بمعرفة الشرطة النسائية، وبوابات إلكترونية للكشف عن المعادن، وأجهزة “إكس راي” للكشف عن المفرقعات.

وأشار إلى أن الشركة تسير 1664 رحلة في يوم شم النسيم لتسهيل الحركة على المواطنين في الأعياد، مشيرًا إلى أن زمن التقاطر في الخطين الأول والثاني 4 دقائق، وفي الخط الثالث 5 دقائق.

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