بعد استهدافها على يد الإرهابيين.. تغيير اسم كنيسة «مارجرجس» بطنطا

قرر الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، تغيير اسم كنيسه مارجرجس بطنطا والتى تعرضت لهجوم إرهابى الأسبوع الماضى، إلى اسم كنيسة مارجرجس والشهداء، تقديرا لشهداء الكنيسة.

كان الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها قد استقبل صباح اليوم الأحد، اللواء أحمد صقر محافظ الغربية واللواء محمد الديب مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، لتقديم واجب العزاء فى شهداء الكنيسة بسرادق العزاء المقام بكنيسة أبانوب الملحقة بكنيسة مارجرجس.

وقام الأباء الكهنة والأساقفة باستقبال المعزيين فى حضور بعض أسر الشهداء والمصابين.